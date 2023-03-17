Рассмотрение уголовного дела военкома Константина Выропаева отложено на 29 марта

Судья Калининского райсуда Уфы Тимур Хасанов отложил на 29 марта рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военного комиссариата Орджоникидзевского, Калининского и Октябрьского районов Уфы Константина Выропаева. Он обвиняется в получении взятки за выдачу военных билетов (ч. 3 ст. 290, п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Поводом для отложения стала болезнь подсудимого.

Как следует из материалов дела, Константин Выропаев с апреля 2019 года по июнь 2020 годов по просьбе своего знакомого Фарита Самигуллина поставил на воинский учет четырех спортсменов. Взамен военком получил два абонемента на хоккейные матчи общей стоимостью 70 тыс. руб. В последующем Выропаев получил еще три взятки на общую сумму около 400 тыс. руб. В двух эпизодах посредником выступила супруга подозреваемого Анжелика Выропаева. В феврале ее приговорили к трем годам лишения свободы условно и штрафу в 510 тыс. руб. Свою вину она признала, как и ее супруг.

Майя Иванова

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