В Томске задержана бухгалтер, похитившая с карты умершего работодателя более 1 млн рублей

Полицейские Томской области расследуют дело о хищении денежных средств с банковской карты руководителя местного предприятия. В причастности к преступлению правоохранители подозревают 42-летнего бухгалтера этой копании, которая в день смерти работодателя сняла с его карты более 1 млн руб.

Об исчезновении финансов в полицию заявил родственник умершего. Полицейские установили, что деньги с карты были обналичены через банкомат. В ходе проверки выяснилось, что во время болезни мужчины, за ним ухаживала сотрудница, которая похитила из его квартиры кредитку и SIM-карту, рассказали в ГУ МВД Томской области.

Около 400 тыс. руб. она направила на погашение собственного кредита и личные нужды, остальные 600 тыс. руб. у нее изъяли сотрудники полиции, отмечают в ведомстве. Дело возбуждено по факту тайного хищения средств с банковского счета (ч. 3 ст. 158 УК РФ). Фигурантке грозит лишение свободы на срок до шести лет.

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Лолита Белова