Кубанского агрария будут судить за торговлю арестованными комбайнами

В Калининском районе в суд направили дело о мошенничестве на 10,5 млн руб. при продаже зерноуборочных комбайнов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, 67-летний местный предприниматель продал сельхозпредприятию три комбайна. При этом мужчина не сообщил покупателю о том, что на данное имущество ранее был наложен арест. Полученными деньгами злоумышленник распорядился по своему усмотрению.

В отношении правонарушителя возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). В случае признания вины мужчины ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram