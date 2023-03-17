MINI готовит две новинки в 2023 году

Компания MINI готовит две новинки, которые будут представлены до конца 2023 года.

Как сообщает британский автопроизводитель, ожидаются премьеры нового поколения электрического хэтчбека MINI Cooper SE и нового кроссовера MINI Countryman в версии с двигателем внутреннего сгорания. Весной 2024 года будет показана и электрическая версия нового кроссовера.

Напомним, ранее свои планы объявила компания BMW, которая готовит премьеру нового поколения модели 5 Series и электромобиля i5 на его базе.

Максим Вершинин

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