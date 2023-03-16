BMW представит новую 5 Series летом 2023 года

Компания BMW анонсировала премьеру нового поколения модели 5 Series в 2023 году.

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Фото: BMW BMW i5

Фото: BMW

Заявлено, что седан BMW 5 Series в кузове G60 будет представлен летом, а в продажу поступит в октябре, а весной 2024 года дебютирует универсал BMW 5 Series Touring в кузове G61.

Новинка будет доступна в версиях с бензиновыми и дизельными двигателями, каждый из которых получит 48-вольтовый стартер-генератор. Вместе с моделями с двигателями внутреннего сгорания дебютируют электромобили — седан BMW i5 и универсал BMW i5 Touring.

Обе модели получат новый вариант салона BMW Curved Display с парой дисплеев, а также мультимедийную систему на операционной системе BMW Operating System 8.5, поддерживающей онлайн-сервисы.

Также в 2023 году состоится премьера нового поколения купе-кроссовера BMW X2 и его электрической версии BMW iX2, а также будет показана бронированная версия флагманских седанов BMW 7 Series последнего поколения и его электрической версии BMW i7, представленной весной прошлого года.

Максим Вершинин

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