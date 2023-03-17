Курорт «Белокуриха» увеличил чистую прибыль за год в 2,3 раза

По итогам 2022 года АО «Курорт Белокуриха» увеличил чистую прибыль до 248,5 млн руб., год назад она составляла 105,6 млн руб. Выручка компании за этот период увеличилась с 1,7 млрд руб. до 2,3 млрд.

В прошлом году Алтайский край посетили около 2 млн туристов, что на 8% больше, чем в 2021 году – услугами санаториев, гостиниц и баз отдыха края воспользовалось на 70 тыс. человек больше, чем год назад, сообщало ранее краевое управление туризма. В период новогодних праздников рост туристско-экскурсионного потока в городе Белокурихе оценивается на уровне 40%, сообщало управление. В 2021 году Белокуриху посетили 270 тыс. человек, по итогам 2022 года рост турпотока оценивался в 4%.

Ранее участники рынка туристических услуг отмечали, что тенденция на увеличение спроса на региональный туризм началась с 2019 года. На рост турпотока влияли в том числе закрытие границ, рост популярности Алтая на федеральном уровне и субсидирование авиа-перевозок.

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Оксана Павлова