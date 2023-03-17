520 квадратных метров ям в Ижевске залили литым асфальтом за сутки

В столице Удмуртии за прошедшие сутки дорожные службы устранили аварийные дефекты полотна на площади 520 кв. м с помощью литого асфальта. Как сообщает пресс-служба администрации города, работы прошли на улицах Ленина, 10 лет Октября, Кирова, Пушкинская, Краева, Новоажимова, Кирпичная, Живсовхозная, Карлутской набережной, а также на Копровом проезде, Орджоникидзе и на Воткинском шоссе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Отмечается, что устранение дефектов таким способом является временной мерой. Основные работы пройдут в апреле-мае при наступлении благоприятных погодных условий.

Напомним, ранее глава Удмуртии Александр Бречалов отметил работу дорожных служб, которые «начали работать существенно оперативнее». Темп планируется наращивать по мере запуска асфальтовых заводов. Один из таких начал работать в Ижевске 16 марта.