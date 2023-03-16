Еще один асфальтовый завод в Ижевске начнет работать 16 марта

Сегодня, 16 марта, в столице Удмуртии запускают в работу еще один асфальтовый завод, который позволит увеличить количество ликвидированных аварийных выбоин в три раза, сообщает пресс-служба администрации города. В настоящее время дорожные службы нарастили объемы устранения дефектов асфальта до 200 кв. м в сутки.

В частности, с начала весны на дорогах устранили дефекты асфальта на площади около 1 тыс. кв. м. Минувшей ночью техника проводила работы на Южной набережной, на также на улицах Ленина, 10 лет Октября, Холмогорова, К. Маркса, 50 лет ВЛКСМ, Фруктовая, Магистральная, в гор. Металлургов и Копровом проезде.