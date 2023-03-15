Глава Удмуртии: в регионе стали оперативнее ремонтировать дороги

Дорожные службы Удмуртии стали оперативнее устранять образовавшиеся на дорогах проблемы, заявил глава региона Александр Бречалов в прямом эфире на ГТРК «Удмуртия». Однако не все дороги в моменте возможно отремонтировать полностью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Все думают, что я летаю на воздушной подушке, но нет, я такой же потребитель. Я езжу по тем же дорогам и вижу выбоины, ямы. И, к сожалению, это неизбежно, поскольку есть такое понятие, как переход через ноль. Не все дороги мы можем полностью отремонтировать в моменте»,— отметил глава Удмуртии.

В настоящее время, по словам господина Бречалова, ежедневно ремонтируется 20-50 кв. м тротуаров и дорог. «Да, этого недостаточно, наращиваем с учетом того, как у нас запускаются асфальтовые заводы»,— подчеркнул глава региона.

«Оперативнее начали работать, существенно оперативнее. Хотя, опять же, два перехода было через ночь, и мы видели, что проблемы будут очень серьезные. Поэтому чем больше дорог мы будем ремонтировать полностью, а не секциями, тем лучше будет качество»,— рассказал Александр Бречалов.