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Челябинский депутат Госдумы предложил открыть в школах тиры для военной подготовки

Депутат Госдумы РФ от Челябинской области Олег Голиков предложил открыть в школах для обучения начальной военной подготовке стрелковые тиры. Такая инициатива направлена в Минпросвещения РФ, сообщил парламентарий в своем telegram-канале.

Также Олег Голиков предложил ввести в школах должность военрука и привлекать к занятиям ветеранов боевых действий, в том числе участников спецоперации. Он отметил, что такие меры станут мощным импульсом для патриотического воспитания молодежи.

«В настоящее время против России проводится полноценная гибридная война. Противостояние с Западом растянется на долгие годы. Вопросы военно-патриотического воспитания молодежи, как будущих защитников Родины, приобретают особую актуальность», — считает Олег Голиков. По его мнению, изучаемой в рамках предмета ОБЖ начальной военной подготовки недостаточно для воспитания школьников.

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