Военнослужащего осудили на 7 лет за убийство сослуживца

Второй восточный окружной военный суд Новосибирска огласил приговор ефрейтору из Тувы Чингису Давалаю. На территории лагеря «Гренада» мобилизованный в состоянии алкогольного опьянения нанес два удара ножом по спине сослуживца. «После чего, дважды ударил ножом в правое надплечье, от чего в результате обильной кровопотери наступила смерть потерпевшего», - сообщает ведомство.

По информации пресс-службы суда конфликт между обвиняемым и сослуживцем произошел на почве личных неприязненных отношений.

Суд назначил Чингису Даваалаю 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Также подсудимый будет обязан выплатить супруге и детям погибшего 2 млн руб. По данным «Ъ-Сибирь», вдова погибшего настаивала на сумме компенсации в 10 млн руб.

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Сергей Балин, Илья Николаев