«ПНК-Рентал» начал процедуру прекращения ЗПИФ

Управляющий уведомил о начале процедуры прекращения закрытого паевого инвестиционного фонда (ЗПИФ) недвижимости «ПНК-Рентал». Соответствующее объявление опубликовано на сайте фонда.

Фонд намерен реализовать активы и выплатить полученные средства инвесторам. Планируемый срок получения выплат клиентами — конец второго квартала 2023 года. Подробная инструкция для инвесторов доступна на сайте фонда. Предполагается, что доход от реализации всех активов фонда составит свыше 2 тыс. руб. на пай. Не реализованные объекты продолжат генерировать рентный доход до момента продажи.

Прекращение деятельности «ПНК-Рентал» обосновал многократным сокращением сделок между девелоперами и будущими арендаторами на новое индустриальное строительство. Сужение сектора лишает фонд возможностей к диверсификации портфеля, указали в фонде, в связи с чем риск несвоевременного получения арендного дохода многократно возрастает.

На сайте Мосбиржи указано, что с завтрашнего дня, 17 марта, торги инвестиционными паями закрытого паевого инвестиционного фонда недвижимости «ПНК-Рентал» прекращаются. 16 февраля Национальное рейтинговое агентство сообщило об отзыве некредитного рейтинга надежности и инвестиционной привлекательности ЗПИФов.

Григорий Лейба