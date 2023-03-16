Суды держат дистанцию

Подавать иски онлайн смогут не только граждане — через «Госуслуги», но и организации — через систему межведомственного взаимодействия, рассказали в четверг в судебном департаменте при Верховном суде. Но граждане получат доступ к электронному правосудию раньше чиновников: разработка суперсервиса «Правосудие онлайн» находится в завершающей стадии, а часть функций должна заработать уже в этом году. Организациям же придется ждать как минимум до следующего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Разработка суперсервиса «Правосудие онлайн» находится в завершающей стадии, в ближайшее время начнутся тестирование и запуск сервиса подачи в суд процессуальных документов через «Госуслуги». Об этом рассказала замначальника главного управления организационно-правового обеспечения деятельности судов судебного департамента Виктория Богданова, выступая 16 марта на научно-практической конференции, посвященной организационным моделям обеспечения деятельности судов. «Мы на своей стороне работы завершили, согласовывали интерактивные формы подачи данных с Минцифры,— сказала она.— После тестирования они будут опубликованы на едином портале "Госуслуги"».

Суперсервис создается в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» нацпрограммы «Цифровая экономика». Предполагается, что он позволит дистанционно — через «Госуслуги» и МФЦ — подавать документы в суд, уплачивать госпошлину, знакомиться с материалами дела в электронном виде, получать судебные акты и даже участвовать в судебном заседании посредством веб-конференции.

Планируется, что в полном объеме суперсервис будет реализован в 2024 году, но часть функций, включая подачу и получение в режиме онлайн судебных документов в рамках гражданского и административного судопроизводства, должна заработать уже в 2023-м.

Как рассказали в судебном департаменте, в состоянии готовности сервис определения территориальной подсудности, сервис уведомления судами общей юрисдикции участников судебного процесса через «Госуслуги», сервис расчета госпошлины. Близки к завершению работы по реализации сервиса подачи электронных документов в рамках гражданского и административного судопроизводства. Что касается возможности удаленного участия в режиме видеоконференции, то с ней придется подождать до конца следующего года. (Как ранее объясняли в судебном департаменте, закон требует биометрической аутентификации участников процесса. Ввод в строй единой биометрической системы Минцифры планирует на конец 2023 года, и уже по итогам этой работы можно будет внедрять дистанционный процесс.)

Кроме того, рассказала замначальника управления информатизации судебного департамента Ирина Добрынина, параллельно ведется работа по организации межведомственного обмена информацией. Единая система межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ) позволит органам власти, кредитным и другим организациям обмениваться данными.

ГАС «Правосудие» уже зарегистрирована в этой системе как точка взаимодействия с другими ведомствами: например, из ФНС суды могут получать информацию по 19 видам запросов, Росреестр может предоставлять сведения из ЕГРН, а взаимодействие с казначейством позволяет подтверждать факт уплаты пошлины и штрафов. В Роскомнадзор большая часть судебных решений уже направляется в электронном виде. Реализована возможность направления в МВД запросов о паспортном досье гражданина, готовится обмен данными с ФСИН — по направлению туда судебных актов о назначении наказаний, не связанных с лишением свободы. Кроме того, на 2023 год запланирована разработка системы подачи через СМЭВ судебных исков — ФНС, ПФР, Сбербанк и другие кредитные организации смогут с ее помощью направлять заявления в суд в электронном виде.

Вице-президент Федеральной палаты адвокатов Елена Авакян говорит, что у организаций и сейчас нет больших проблем с электронным документооборотом: в арбитражных судах его начали вводить с 2010 года. А вот с подачей исков онлайн в суды общей юрисдикции даже в Москве возникают сложности. И если появится система единого окна, которая позволит не сканировать и прикреплять документы, а заполнять готовые формы — это будет великим благом для людей и сильно облегчит всем жизнь, уверена госпожа Авакян.

Но нужно понимать, что новый суперсервис станет историей успеха, только если «повернется лицом к людям», предупреждает эксперт: это должно отличать его от ГАС «Правосудие», которая создавалась, исходя в первую очередь из потребностей судей и судебной системы.

Так, по мнению Елены Авакян, совершенно необходимым элементом цифрового правосудия должен стать сервис «Электронный страж» — система немедленного уведомления граждан о любых действиях в отношении них. Кроме того, судебный сервис на портале «Госуслуги» будет адекватно работать, только если там появится статус адвоката, ведь сейчас защитник просто не может действовать онлайн в интересах клиента, добавляет эксперт.

Анастасия Корня