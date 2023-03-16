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Коммерсантъ FM
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Курские власти усилили досмотр на дорогах из-за сигнала о вооруженных людях в соседнем регионе

Правительство Курской области в своем Telegram-канале сообщило об усилении досмотра автомобильного транспорта на дорогах региона. Чиновники объяснили эти меры «сигналом о подозрительных лицах, который проверяется в одном из соседних регионов».

«Проводятся стандартные для таких случаев мероприятия»,— заявили в облправительстве.

Ранее сегодня, 16 марта, губернатор Орловской области Андрей Клычков прокомментировал сообщения о появлении на территории одного из районов региона группы вооруженных лиц. «В настоящее время эта информация тщательно проверяется силовыми ведомствами во взаимодействии с органами власти. Пока информация не подтверждается»,— написал господин Клычков в своем Telegram-канале. Позже он заявил, что сведения о наличии пострадавших на территории региона являются недостоверными.

Сергей Толмачев, Воронеж

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