На Кубани 4,2 млрд рублей направлены из бюджета на поддержку участников СВО

В Краснодаре прошло заседание рабочей группы по вопросам спецоперации, которое провел руководитель рабочей группы, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. В ходе заседания губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев перечислил меры поддержки, которые в крае оказывают участникам СВО. Всего на эти цели из бюджета выделено 4,2 млрд руб.

По словам Вениамина Кондратьева, демобилизованные участники СВО будут иметь преимущество при приеме на государственную и муниципальную службу. Мобилизованным, добровольцам и контрактникам краснодарских подразделений выплачивают по 100 тыс. руб., также в разработке находится программа оздоровления и реабилитации военнослужащих и членов их семей в здравницах края. Кроме того, семьи военнослужащих и добровольцев освобождены от платы за детский сад, школьники получают бесплатное питание. За каждой семьей закреплены сотрудники местных администраций и волонтеры для решения бытовых вопросов. Предусмотрена дополнительная материальная помощь от региона в размере 2 млн руб. членам семей погибших военнослужащих.

Анна Перова, Краснодар