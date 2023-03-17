Медиагруппа «РИМ» представила платформу для онлайн-запуска наружной рекламы

Медиагруппа «РИМ», входящая в топ-3 операторов наружной рекламы России, презентовала в Нижнем Новгороде свою инновационную онлайн-платформу Prodigital.ru. Это инструмент для быстрого запуска, прогнозирования и настройки цифровой рекламы на digital-экранах. Теперь сформировать и запустить рекламную кампанию с любым бюджетом в наружке будет так же легко, как в интернет-каналах и соцсетях.

Как рассказал в ходе видеоконференции директор по маркетингу и PR медиагруппы РИМ Игорь Бажан, на данный момент к платформе Prodigital.ru подключено 44 оператора наружной рекламы (РИМ, Gallеry, Дизайнмастер, MAER, «Арифметика», «Перспектива», «Медиатрон», «Деловой мир») и почти 3200 рекламных конструкций в 42 городах России.

«Наше решение, созданное с учетом 10-летнего опыта работы в наружной рекламе, позволяет максимально гибко планировать и реализовывать рекламную кампанию. Теперь предприниматели могут размещать рекламу своего товара или услуги за любой бюджет (от 1 тыс. до 1 млн рублей), в любое время и прямо с экрана своего компьютера. В общем, запуск цифровой наружной рекламы будет абсолютно таким же простым, как запуск рекламы в различных интернет-каналах, включая социальные сети», — отметил Игорь Бажан.

При разработке сервиса эксперты медиагруппы «РИМ» также учли опыт коллег (пока в стране всего 3% размещений наружной рекламы проходят через онлайн-платформы) и актуальные запросы клиентов. Поэтому Prodigital.ru предусматривает не представленные в других системах несколько моделей закупок, подходящих под разные сценарии и запросы — от привычного аукциона до модели с гарантированной ценой и показами. Весь процесс запуска рекламной кампании на новой платформе займет от 10 до 15 минут. «Это полностью бесшовный процесс, когда мы напрямую соединяем маркетолога-пользователя с рекламной конструкцией», — пояснил Игорь Бажан.

В качестве примера спикер привел сеть пекарен, цель которой — продать за вечер весь свой ассортимент. Для этого предприниматель с помощью Prodigital.ru может выбрать географию с учетом размещения своих точек, запустить ролик на digital-экранах в период с 18:00 до 21:00 часа, обеспечив себе необходимый поток покупателей, а потом и проанализировать его.

На возникающие вопросы пользователей системы отвечает онлайн-консультант, он же обучает каждого, кто впервые обращается к новому сервису. Также у каждого пользователя Prodigital.ru будет индивидуальный аккаунт-менеджер, который поможет разобраться со всеми трудностями размещения. Техподдержка компании будет работать в режиме 24/7. Кроме того, сотрудники медиагруппы будут модерировать весь поступающий контент, поэтому вероятность публикации нежелательного контента, как и исключена.

«Цифровая наружная реклама — это новый быстрорастущий рынок. По нашим прогнозам, уже через два-три года около 90% всей рекламы на digital-билбордах будет запускаться с помощью таких онлайн-платформ», — подытожил Игорь Бажан.

ООО «РЕД ТАГ МЕДИАБАИНГ ЛОУКОСТЕР АДЖЕНСИ»