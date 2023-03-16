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Коммерсантъ FM
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Путин рассказал, что не потерял ни одного друга в Германии

Президент России Владимир Путин рассказал, что не потерял ни одного друга в Германии за время с начала военной операции на Украине. По его словам, он регулярно поддерживает контакты со «своими немецкими друзьями».

«У меня там, в Германии, как вы знаете, много очень друзей, и все друзья, кстати, сохранились. Мои настоящие друзья немецкие сохранились»,— сообщил глава государства, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Владимир Путин добавил, что он и его друзья из Германии регулярно «шутят друг над другом». «Мы же все соседи. У нас тараканов называют прусаки, а в Германии называют russen — русаки. Шутки взаимные всегда имеют место между соседями»,— сказал президент.

Владимир Путин отметил, что немецкие предприниматели «всегда оглядывались на окрики из Вашингтона и боялись делать какой-то очередной шаг» в вопросах сотрудничества с Россией. «В конце концов это закончилось так, как есть. И, может быть, и лучше такая определенность, в конце концов»,— подытожил президент.

Ежегодный съезд РСПП проходит в Московском международном доме музыки. Это первая встреча Владимира Путина с ведущими российскими предпринимателями с 24 февраля 2022 года. В съезде РСПП принимают участие около 1 тыс. делегатов, среди которых — крупнейшие предприниматели, представители малого и среднего бизнеса, а также члены российского правительства.

Александр Кислов

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