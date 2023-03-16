Путин: экономика России начинает развиваться по новой модели

Президент России Владимир Путин, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), рассказал, что экономика страны начала развиваться по новой модели. По его словам, уже во втором квартале ожидается рост ВВП страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Активная, созидательная позиция РСПП и бизнес-сообщества в целом особенно востребована сейчас, когда российская экономика обретает принципиально иное качество, начинает развиваться по новой модели, о чем было сказано недавно в послании Федеральному собранию»,— сказал Владимир Путин.

Глава государства отметил, что России удалось компенсировать закрытие западных рынков и в целом внешнеторговый оборот РФ в прошлом году вырос более чем на 8%. Профицит торгового баланса в 2022 году составил $332 млрд.

«Мы с вами находимся в Доме музыки — вот такая хорошая музыка»,— отметил глава государства.

Президент отметил, что европейские страны пытаются всех убедить в скором коллапсе экономики РФ, «а при этом инфляция у них выше». Ожидается, что по итогам марта инфляция в РФ составит около 4%, отметил Владимир Путин. Рост розничного товарооборота, по словам президента, в апреле выйдет на 5%, в его основе стабильность рынка труда, снижение инфляции и рост зарплат.

Для участия в ежегодном съезде РСПП Владимир Путин прибыл в Московский международный дом музыки. Это первая встреча главы государства с ведущими российскими предпринимателями с 24 февраля 2022 года. В мероприятии принимают участие около 1 тыс. делегатов, среди которых — крупнейшие предприниматели, представители малого и среднего бизнеса, члены правительства России, главы министерств и ведомств.