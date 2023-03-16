30 работников учреждений культуры Башкирии, переехавших для работы в сельскую местность, получат по 1 млн рублей

В текущем году 30 работников учреждений культуры Башкирии, прибывших или переехавших на работу с 2021 года в села и города республики с населением до 50 тыс. человек, получат единовременную компенсационную выплату в 1 млн руб. каждому. Речь о специалистах государственных и муниципальных учреждений культуры с профессиональным образованием, а также педагогических работниках детских школ искусств, музыкальных, художественных, хореографических школ.

Соответствующий указ главы Башкирии Радия Хабирова опубликован на официальном интернет-портале правовой информации республики. Правительству региона поручено определить источники финансирования расходов, а также в течение месяца утвердить порядок и условия выплаты, предусмотрев критерии отбора специалистов.

Майя Иванова

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