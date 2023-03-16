Риэлтор рассказал, что можно купить в Турции и ОАЭ по цене «однушки» в Краснодаре

В 2022 году спрос россиян на зарубежную недвижимость вырос в 1,5–2 раза, пишет Forbes со ссылкой на данные риэлторских компаний. По данным компании Tranio (международный брокер недвижимости), Краснодарский край занимает третье место в России по запросам жителей на покупку недвижимости за рубежом. На регион пришлось 4,9% запросов. Больше всего россияне инвестируют в недвижимость в Турции. Также жители страны интересуются покупкой квартир в ОАЭ (10%), Грузии (9%) и пр.

Директор федеральной риэлторской компании «Этажи-Кубань» Вадим Камалов рассказал «Ъ-Кубань», что сейчас средняя стоимость «однушки» в центре Краснодара составляет 8–10 млн руб., в Турции за меньшую цену можно купить однокомнатную квартиру в Аланье, при этом в ОАЭ за такие деньги с трудом удастся подобрать студию.

В 2023 году стоимость квадратного метра жилья в центре Краснодара достигла 200 тыс. руб., рассказывает господин Камалов. На окраине города, по его данным, «однушку» в старом фонде можно купить за 4 млн руб. (около 94 тыс. за кв. м), у застройщика цена начинается от 140 тыс. руб. за «квадрат». «Если учитывать, что цена однокомнатной квартиры в Краснодаре составляет 8–10 млн руб., то за эти деньги можно спокойно купить недвижимость в Мерсине или Алании»,— говорит эксперт.

По данным аналитической платформы оценки недвижимости Endeksa, в Турции средняя стоимость 1 кв. м составляет около 50 тыс. руб. или 674 евро, средняя цена квартиры — около 6,5 млн руб. или 87,6 тыс. евро. По данным сайта Turkeyhouse, в Стамбуле стоимость жилья в строящемся здании начинается от 70 тыс. евро или 5,2 млн руб. Готовая студия (56 кв. м), по данным сайта Turk.Estate, будет стоить 6,6 млн руб. или 82,5 тыс. евро.

В Аланье стоимость однокомнатных квартир в домах, которые только начали строить, составляет от 3,7 млн руб. или 50 тыс. евро, в готовых — от 6,4 млн руб. или 80 тыс. евро. За эту же сумму можно купить студию в готовом доме в Анталье.

Вадим Камалов отмечает, что если человек преследует цель сохранения денег, то лучше купить квартиру в ОАЭ (Дубай), поскольку там более стабильно, тем более сейчас, когда Турцию охватили землетрясения.

«Студия в ОАЭ будет стоить от 12–15 млн руб., "однушка" — около 30 млн руб. Дома и земля в целом в Турции дороже, чем в Краснодаре, но там дороже и обслуживание, у нас же более адекватные тарифы на коммунальные услуги»,— отмечает Вадим Камалов.

В 2022 году россияне больше всего ехали в ОАЭ, а также прибрежные города Турции и Грузии. Турция популярна из-за того, что по отношению ко всем валютам лира падает, рассуждает эксперт, поэтому сейчас там выгодно покупать жилье. Также в Турции гораздо выгоднее стал отдых и шопинг, если сравнивать с ОАЭ. Однако когда власти Турции приостановили выдачу гражданства, спрос на недвижимость в этой стране сократился. Эксперт отмечает, что в 2022 году, после того как россияне начали массово выезжать из России, сразу втрое выросла аренда и стоимость жилья в Киргизии, Узбекистане и Казахстане, где россияне теперь тоже получают гражданство.

Вадим Камалов отмечает, что в Краснодаре рынок недвижимости сократился за прошлый год примерно на 30%. Такие потрясения, как спецоперация и мобилизация, повлияли на покупательную способность населения. В 2023 году ситуация начинает стабилизироваться, поскольку люди успокоились и начали адаптироваться к изменениям. По словам Вадима Камалова, вернулся «традиционный рынок»: остались только те покупатели, которым действительно нужна недвижимость, профессиональные инвесторы остались, а «псевдоинвесторы» — ушли.

Татьяна Ручкина

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