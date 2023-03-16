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Суд приостановил ведение горных работ на шахте «Южного Кузбасса» на три месяца

Решением суда временный запрет на 90 суток был введен на ведение горных работ на шахте им. Ленина ПАО «Южный Кузбасс» в Междуреченске, сообщил в своем телеграм-канале официальный представитель Ростехнадзора Андрей Виль. Запрет был применен по инициативе ведомства за непринятие мер по допущенному загазированию горной выработки в связи с отключением электроэнергии, остановкой вентилятора главного проветривания и необеспечение автоматического запуска резервного вентилятора.

Также на 90 суток, по его данным, судом был введен запрет на спуск-подъем материалов и оборудования в клетьевом стволе шахты «Первомайская» и на горные работы по проведению конвейерного штрека шахты «Березовская» АО «Угольная компания «Северный Кузбасс» в Березовском. В первом случае санкция применена за отсутствие эксплуатационной документации по спуску-подъему грузов на приемных площадках клетьевого ствола, эксплуатацию лебедок с истекшим сроком действия экспертизы промышленной безопасности, во втором — за необеспечение автоматического включения резервного вентилятора местного проветривания при отключении рабочего, повлекшее загазирование горной выработки.

Всего, как сообщил Андрей Виль, с 9 по 15 марта 2023 года Сибирское управление Ростехнадзора составило 10 протоколов о временном запрете деятельности. Помимо указанных запретов суды приостановили на 30 суток эксплуатацию дизельной тележки АО «Шахта «Полосухинская» в Новокузнецке за эксплуатацию с нарушением требований промышленной безопасности, на шесть суток работы по проведению газодренажной печи № 24-65 и эксплуатацию в ней ленточного конвейера на шахте им Кирова АО «СУЭК-Кузбасс» в связи с травмированием работника, за эксплуатацию с нарушением требований промышленной безопасности и нарушения в системе аэрогазового контроля. Также на четверо суток приостановлено проведение забоя главного конвейерного штрека и доставочных работ подвесным дизель-гидравлическим локомотивом от вентиляционного штрека № 1110 по монтажной камере № 1110 ООО «Шахта Сибирская» за превышение допустимой концентрации метана, нарушение взрывобезопасности электрооборудования, эксплуатацию монорельсовой дороги с нарушением требований промышленной безопасности.

Еще на трех кузбасских шахтах - «Анжерская-Южная» одноименной угольной компании, «Костромовская» компании «ММК-Уголь» и «Талдинская-Западная-1 «СУЭК-Кузбасс» - различные работы приостановлены протоколами Ростехнадзора. На первой по проведению штрека за невыполнение требований проектных решений многофункциональной системы безопасности, на проведение вентиляционного и дренажного штреков на второй за превышение допустимой концентрации метана, нарушения в системе аэрогазового контроля, и на проведение сбойки между штреками за нарушение крепления горной выработки на «Талдинской-Западной-1».

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Игорь Лавренков, Кемерово

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