Экс-начальника службы судебных приставов в Уфе приговорили к пяти годам заключения

Демский районный суд Уфы вынес приговор бывшему начальнику Уфимского отделения судебных приставов УФССП по Башкирии 35-летнему Раилю Янчурину. Он признан виновным в мошенничестве с использованием служебного положения (ч. 3 ст. 159 УК РФ) и служебном подлоге (ч. 2 ст. 292 УК РФ), сообщают пресс-службы республиканской прокуратуры и СКР по Башкирии. Суд приговорил его к пяти годам колонии общего режима и запретил занимать должности на государственной и муниципальной службе в течение трех лет.

С мая 2021 года по июль 2022 года, следует из материалов уголовного дела, пристав ввел в заблуждение семерых должников по исполнительным производствам, предложив якобы для упрощения исполнительной процедуры передать ему более 640 тыс. руб., чтобы внести их на специальный депозитный счет для погашения задолженности и прекращения исполнительных производств. Взамен он выдал должникам поддельные квитанции о перечислении денег. Средства Раиль Янчурин, как установил суд, похитил.

Подсудимый признал вину и частично возместил ущерб. На время следствия он был отстранен от должности, а позднее уволен по компрометирующим основаниям.

Майя Иванова

Читайте нас в Telegram и ВКонтакте