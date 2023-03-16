Глава Башкирии встретился с менеджментом и игроками ХК «Салават Юлаев»

Глава Башкирии Радий Хабиров встретился с руководством и игроками ХК «Салават Юлаев», который недавно, проиграв «Адмиралу», покинул борьбу за Кубок Гагарина. Господин Хабиров, сообщает его пресс-служба, поручил менеджменту «Салавата Юлаева» «провести работу над ошибками по результатам выступления команды в плей-офф и начать подготовку к следующему сезону». «Понимаю, что соперник был тяжелый. И с самого начала его нельзя было недооценивать. Вам нужно проанализировать, как и почему случилось, что проиграли», — отметил глава региона.

Генеральный директор клуба Ринат Баширов признался, что «ребята сами тоже расстроены». «Разочарование — вот слово, которое подходит для описания состояния команды», — заявил он.

После окончания тренировочных сборов игроки «Салавата Юлаева» пообещали главе республики отправится в тур по городам и районам Башкирии для проведения мастер-классов для юных хоккеистов и участия в автограф-сессиях.

Олег Вахитов

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