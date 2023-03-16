Режим «черного неба» объявили в Кемерове и Красноярске

В связи с неблагоприятными погодными условиями в Кемерове министерство природных ресурсов и экологии объявило с 14.00 час. часов 16 марта до 18.00 часов 17 марта режим «черного неба».

Предприятиям города рекомендовано в этот период сократить выбросы в атмосферный воздух.

В Красноярске режим неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности введен с 19.00 часов 16 марта до 7.00 часов 18 марта. Руководитель Роспотребнадзора Красноярского края Дмитрий Горяев сообщил, что в регионе усилен мониторинг атмосферного воздуха.

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Лолита Белова