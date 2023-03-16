В Челябинске сотрудника районной налоговой инспекции арестовали за взятку

Суд заключил под стражу заместителя начальника отдела инспекции ФНС по Советскому району Челябинска, обвиняемого в получении взятки. Он останется под арестом как минимум до 15 мая, сообщают в прокуратуре региона.

По версии следствия, сотрудник районной налоговой инспекции с августа 2019 по март 2023 годов получил через посредника взятку в сумме более 150 тыс. руб. Деньги предназначались за передачу сведений о движении средств по банковским счетам юрлиц и предпринимателей, которые являлись налоговой и банковской тайной. Преступление выявили сотрудники управления ФСБ по Челябинской области, которые занимаются оперативным сопровождением дела.