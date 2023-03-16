Военный комиссариат Удмуртии повестки на военные сборы не направляет

В военном комиссариате Удмуртии опровергли информацию о направлении повесток на военные сборы или для уточнения данных. Об этом «Ъ-Удмуртия» сообщил начальник мобилизационного отдела Андрей Васильев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

«Мы никаких повесток не выписываем»,— прокомментировал господин Васильев. При этом через две недели начинается весенний призыв, в рамках которого будут направляться повестки на срочную службу. Андрей Васильев добавил, что вопросами военной службы по призыву занимается другое подразделение комиссариата.

Напомним, руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем телеграм-канале сообщил, что во многих регионах России, в том числе и в Удмуртии, жители стали получать повестки на военные сборы или для уточнения данных. При этом власти некоторых регионов объявили об этом официально.