Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Военный комиссариат Удмуртии повестки на военные сборы не направляет

В военном комиссариате Удмуртии опровергли информацию о направлении повесток на военные сборы или для уточнения данных. Об этом «Ъ-Удмуртия» сообщил начальник мобилизационного отдела Андрей Васильев.

Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

«Мы никаких повесток не выписываем»,— прокомментировал господин Васильев. При этом через две недели начинается весенний призыв, в рамках которого будут направляться повестки на срочную службу. Андрей Васильев добавил, что вопросами военной службы по призыву занимается другое подразделение комиссариата.

Напомним, руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков в своем телеграм-канале сообщил, что во многих регионах России, в том числе и в Удмуртии, жители стали получать повестки на военные сборы или для уточнения данных. При этом власти некоторых регионов объявили об этом официально.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...