Благоустройство сада имени Аксакова в Уфе обойдется в более чем 241 млн рублей

Управление капитального строительства администрации Уфы по итогам пяти аукционов заключило контракты на благоустройство объекта культурного наследия регионального значения — сада имени Аксакова и прилегающих территорий — с уфимским ООО «Альбит», сообщается на сайте госзакупок. Компания предложила исполнить контракты совокупной начальной ценой 243,35 млн руб. за 241,17 млн руб. (общий дисконт составил 0,9%). Они будут профинансированы из бюджетов республики и города. Закупка проводится в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

До 30 сентября подрядчик должен благоустроить павильон «Уличная библиотека», многоуровневую скамью, сцену, торговые павильоны, амфитеатр у озера и так далее.

ООО «Альбит», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в июле 2018 года. Владельцем строительной компании является Павел Ворфоломеев. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Выручка компании в 2021 году составила 117,5 млн руб., чистая прибыль — 1,14 млн руб. В текущем году компания заключила один госконтракт на сумму около 80 млн руб. с МВД по Башкирии на капремонт здания министерства на улице Ленина в Уфе.

Майя Иванова

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