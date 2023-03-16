Совет Федерации 15 марта одобрил закон об уголовной ответственности и административном наказании за публичную дискредитацию содействующих вооруженным силам России добровольцев. Максимальное наказание за фейки о любых участниках военной операции составит 15 лет колонии, за дискредитацию — до 7 лет. В случае административного правонарушения — штраф до 500 тыс. руб. для юридических лиц и до 50 тыс. руб. для физических. Новый закон «Ъ-Кубань» прокомментировал член Адвокатской палаты Краснодарского края Александр Валявский.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Валявский

Фото: предоставлено автором Александр Валявский

Фото: предоставлено автором

«В прежней редакции закона не являлась преступлением публичная дискредитация добровольческих военных формирований. Теперь под действие ст. 280.3 (дискредитация ВС РФ) и ст. 207.3 (фейки о ВС РФ) УК РФ попадает дискредитация и фейки о частных лицах и организациях, которые выполняют боевые задачи для Минобороны России. Поправки предполагают наказание за негативные высказывания про "добровольческие формирования, организации или лица", которые "содействуют выполнению возложенных на ВС РФ задач".

Ужесточается наказание за фейки и повторную дискредитацию с пяти до семи лет в том случае, если они привели к смерти или массовым беспорядкам. Под действие ст. 20.3.3 КоАП (дискредитация ВС РФ) попадают также аналогичные действия, совершенные впервые.

Статья о дискредитации ВС РФ появилась в российском Уголовном кодексе в начале марта 2022 года и распространялась только на дискредитацию военных. А к концу февраля этого года в России по этой статье уже возбудили 152 уголовных дела, треть из них дошла до суда, вынесено 16 приговоров. Я предполагаю, что количество выявляемых преступлений по этой статье будет возрастать.

Самый сложный вопрос — это разграничение понятий критики и дискредитации. Судам только предстоит выработать единый подход при разрешении уголовных дел данной категории».

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