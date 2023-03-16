«Форум-групп» продал торговый центр «Радуга парк» в Екатеринбурге компании из Калужской области

Уральская компания «Форум-групп» продала торговый центр «Радуга парк» в Екатеринбурге на Репина, 94. Согласно данным сервиса Kartoteka.ru, владельцем ООО «Торговый центр» (юридическое лицо ТЦ) стала компания «Гранд Лайн — Центр». До этого ТЦ принадлежал кипрской компании, связанной с уральским застройщиком.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Новый владелец екатеринбургского ТЦ — это компания из Калужской области, которая занимается производством строительных металлических конструкций. Бенефициарами компании являются Юрий Королев и Наталья Чертановская.

В пресс-службе «Форум-групп» не стали комментировать сделку. По данным источника «Ъ-Урал», компания несколько лет планировала продать ТЦ «Радуга парк».

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