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Коммерсантъ FM
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Евгений Ройзман задержан за чужой репост в группе во «ВКонтакте»

Полиция задержала бывшего главу Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иностранным агентом) за пост на странице во «ВКонтакте», которая ему не принадлежит. Об этом «Ъ» рассказал адвокат политика Владиcлав Идамжапов. Сейчас экс-мэра везут в отдел полиции для составления протокола по статье о демонстрации запрещенной символики, после чего доставят в суд.

Евгений Ройзман

Евгений Ройзман

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Евгений Ройзман

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

«Обвинение абсолютно незаконное. Евгения Вадимовича подозревают, что он сделал репост. Но они не учли один-единственный факт — Евгений Вадимович никогда не пользовался данной социальной сетью. Это нелепая ошибка сотрудников полиции», — сказал адвокат.

Супруга политика Юлия Крутеева рассказала, что в декабре 2022 года «кто-то написал донос» из-за того, что в сообществе «Евгений Ройзман» был репост поста осужденного оппозиционера Алексея Навального. «Перепост был сделан в группе, к которой он отношения не имеет и знать не знает, кто это сделал. Таких групп в ВК порядка 20», — написала она на странице в Facebook (принадлежит Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Сейчас в отношении Евгения Ройзмана расследуется уголовное дело о дискредитации Вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). Противоправные действия, по мнению следствия, он совершил, разместив 1 июля ролик «Ответы на ваши вопросы» на YouTube, где поделился негативным мнением о военной спецоперации на Украине. По решению суда ему запрещено пользоваться интернетом и телефоном и посещать публичные места и мероприятия. В конце ноября суд взыскал с Евгения Ройзмана и организаторов незаконной акции в Екатеринбурге более полумиллиона руб.

Илья Смирнов, Катерина Якушева, Екатеринбург

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