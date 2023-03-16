У алкосети «Норман» обнаружилась недвижимость в Перми на берегу Камы

Теруправление Росимущества по Пермскому краю в судебном порядке оспаривает проект межевания территории, ограниченной улицами Гипсовой, Рыбацкой и 2-й Камской в Ленинском районе Перми. По данным материалов дела на сайте арбитражного суда Пермского края, этот проект межевания утвердило региональное минимущество в 2022 году. Указанная земля расположена на берегу Камы, в районе городского пляжа. На ней находится недостроенное одноэтажное сооружение, принадлежащее структуре петербургской сети «Норман» — ООО «Норман СПб».

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В теруправлении Росимущества обращают внимание, что проектом межевания спорной территории производится раздел участка, находящегося в федеральной собственности. В результате этого территория на берегу Камы окажется разделенной на две части. На одном участке останется недвижимость «Норман СПб», а другой будет иметь форму вытянутого треугольника площадью 495 кв. м, который невозможно будет сдать в аренду. Таким образом, по мнению Росимущества, раздел участка на берегу Камы производится в интересах «Норман СПб», истец с этим не согласен. По сведениям публичной кадастровой карты, площадь участка, о котором идет речь в суде, составляет 8,1 тыс. кв. м. После раздела площадка со зданием «Норман СПб» сократится до 7,6 тыс. кв. м. В феврале суд отказал теруправлению Росимущества в удовлетворении требования, а 14 марта федеральное ведомство подало в суд апелляционную жалобу. Росимущество также обратилось в суд с исковым заявлением к ООО «Норман СПб», требуя признать ненормативные правовые акты недействительными.

Согласно данным Kartoteka.ru, ООО «Норман СПБ» учреждено в Санкт-Петербурге в 2016 году и принадлежит Юлии Чубенко, Марине Першиной, Галине Шиловой, Екатерине Емелиной, Александру Королеву и Руслану Путилову. Господин Путилов раньше считался дружественным топ-менеджменту крупнейшей пермской сети «Виват», в которую входили и пермские алкомаркеты «Норман». В 2017 году сеть, в том числе и пермские магазины «Норман», закрылась из-за финансовых неурядиц и обанкротилась. В пик развития бизнеса в состав сети «Норман» входило 240 магазинов — в Перми, Москве и Санкт-Петербурге. И лишь в Северной столице после банкротства всей группы вновь созданный алкогольный ритейлер «Норман» смог развиться. По итогам 2021 года, выручка «Норман СПб» составляла 4,4 млрд руб., а чистая прибыль — 209,2 млн руб.