С января 2022 года по март 2023-го красноярцы перечислили «телефонным» мошенникам более 2 млрд рублей

В 2022 году жители Красноярского края перевели «телефонным» мошенникам 1,67 млрд руб. Об этом сообщил начальник главного управления МВД по региону Александр Речицкий.

Господин Речицкий выступил с отчетом о работе краевого подразделения МВД России на сессии законодательного собрания Красноярского края. Она проходит 16 марта. По данным начальника краевого главка полиции, за два месяца 2023 года «телефонные» мошенники получили от красноярцев уже 356 млн руб.

«В среднем мы ежедневно фиксируем 10-20 потерпевших жителей Красноярского края»,– отметил Александр Речицкий. Он добавил, что наиболее распространенными схемами подобных мошенничеств являются «звонок сотрудника банка с предложениями о кредитовании», «звонок госслужащего – родственник попал в ДТП».

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Валерий Лавский