КамАЗ наладит производство автобуса и внедорожника на газе для «Газпрома»

КамАЗ займется разработкой междугороднего автобуса и внедорожной машины на природном газе. для «Газпрома». Об этом говорится в сообщении компании.

Технические решения по конструктивному составу и комплектации новых моделей стороны проработают вместе. Также они проведут испытания пилотных образцов.

Автобусы будут использовать для доставки работников «Газпрома» по дорогам общего пользования до рабочих мест, которые находятся далеко от общественной транспортной инфраструктуры. А внедорожники станут универсальным транспортом для решения производственных задач в труднодоступной местности.

"Ъ-Казань"