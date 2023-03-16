В Красноярске осудили второго участника банды, похищавшей майнинговое оборудование

В Кировском райсуде Красноярска завершилось рассмотрение уголовного дела второго участника преступной группы, занимающейся кражами оборудования для майнинга криптовалюты. За четыре эпизода краж (ч.4 ст. 158 УК РФ) его приговорили к 2 годам 3 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима, сообщили в прокуратуре региона.

Суд установил, что в период с ноября 2021-го по январь 2022 года обвиняемый в составе преступной группы похищал майнинговое оборудование из гаражей и офисов. Дорогостоящую технику с помощью транспортной компании отправляли в Иркутск для продажи. В начале 2022 года трех участников преступной банды удалось задержать. Общая сумма ущерба, которая фигурирует в деле, составила более 10,2 млн руб.

Как писал «Ъ-Сибирь», в середине февраля 2023 года суд вынес приговор первому участнику этой группы. Его роль заключалась в том, что он доставлял сообщников к месту преступления и вскрывал помещения, где хранилось оборудование. За это ему назначил пять лет заключения. Уголовное дело в отношении организатора преступной группы находится в производстве суда.

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Илья Николаев