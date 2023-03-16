В НГТУ прокомментировали информацию о вручении повесток студентам

Повестки с требованием явиться в военкомат вручены 32 студентам из 13 тыс. учащихся университета, сообщили «Ъ-Сибирь» в пресс-службе НГТУ. Уведомление вручаются с требованием явиться в военкомат для сверки документов и прохождения медкомиссии.

В самом университете отметили, что действуют в соответствии с Федеральным законом «О воинской обязанности и военной службе». «Оповещение происходит через Центр информатизации университета и личный кабинет студента. Повестка может быть вручена для актуализации данных в военном комиссариате, медицинского освидетельствования призывной комиссией, для уточнения сведений воинского учета либо для прохождения воинской службы. Такая работа является плановой», - прокомментировала пресс-служба НГТУ.

В сентябре 2022 года президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении студентам очной и очно-заочной формы обучения отсрочки от призыва в рамках частичной мобилизации. Документ размещен на сайте Кремля.

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Лолита Белова