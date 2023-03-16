ПСК-6 обязывают построить школы, детсады и поликлинику в Инорсе

Арбитражный суд Башкирии назначил на 20 апреля рассмотрение иска администрации Уфы к ООО «Специализированный застройщик «Строительная фирма «ПСК-6». Мэрия просит суд обязать ответчика подписать дополнительное соглашение к договору развития застроенной территории, ограниченной бульваром Тухвата Янаби, улицами имени Фронтовых бригад, Ферина, Летчика Кобелева, Валерия Лесунова и набережной Моторостроителей в микрорайоне Инорс. Документ был подписан сторонами в 2012 году. По условиям соглашения ПСК-6 должно за свой счет построить, а затем безвозмездно передать в муниципальную собственность объекты социальной инфраструктуры. Среди них – две общеобразовательные школы на 3,7 тыс. учеников, два детсада на 480 мест, две поликлиники на 1 тыс. посещений в смену, а также уступить помещения на первых этажах возводимых многоквартирных домов для групп кратковременного пребывая детей на 360 мест.

Олег Вахитов

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