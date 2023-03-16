Волейболисты новосибирского «Локомотива» обыграли «Урал» в четырех сетах

В российской мужской волейбольной Суперлиге состоялись матчи 28-го тура. «Локомотив» на своей площадке принимал уфимский «Урал», который приехал в Новосибирск без ряда ведущих игроков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Уступив первый сет, хозяева затем взяли три следующих. Итоговый счет матча – 3:1 (23:25, 25:20, 25:17, 25:17). Наибольшее число очков «Локомотиву» принес диагональный Илья Казаченков – 22.

В других матчах тура кемеровский «Кузбасс» в гостях обыграл единственного иностранного участника турнира – минский «Строитель» – со счетом 3:1. Красноярский «Енисей» уступил в Москве действующему чемпиону – московскому «Динамо» – 0:3.

В регулярном первенстве осталось провести два тура. «Локомотив» набрал 61 очко и занимает четвертое место. «Кузбасс» идет седьмым в турнирной таблице, «Енисей» – десятым.

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Валерий Лавский