14,3 доллара за тонну составит ставка пошлины на экспорт российской нефти с 1 апреля 2023 года, сообщил вчера Минфин. Это лишь на $0,1 выше действующей мартовской ставки. Новый размер пошлины определен исходя из средней цены Urals за период мониторинга с 15 февраля по 14 марта в $50,8 за баррель (в предыдущий период — $50,51). Средняя цена сорта Brent за этот период составила $83,05 за баррель. Таким образом, дисконт на Urals был равен примерно $32 против $35 месяцем ранее. Чтобы снизить потери бюджета, Минфин с апреля будет считать налоги не с фактической цены Urals, а исходя из цены Brent, уменьшенной на дисконт. В апреле он будет равен $34, далее три месяца подряд он будет снижаться на $3 — до $25.