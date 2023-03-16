«Не получилось отвоевать 60 га»

Татарстан «решил все спорные вопросы» по границам с соседними регионами и планирует во втором квартале 2023 года заключить последнее соглашение — с Кировской областью. Об этом вчера сообщил глава минземимущества республики Фаниль Аглиуллин. По его выражению, Татарстан не смог «отвоевать» 60 га, где располагается горнолыжный комплекс «Медная гора», и граница между двумя регионами «пройдет так, как она раньше проходила». При этом достигнута договоренность о передаче спорной земли в аренду на 49 лет предпринимателю из республики. Ранее министр говорил, что в результате пересмотра границ площадь Татарстана увеличилась на 139 га.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

С докладом об установлении кадастровых границ между Татарстаном и сопредельными субъектами РФ министр земельных и имущественных отношений республики Фаниль Аглиуллин выступил вчера на заседании комитета Госсовета по госстроительству и местному самоуправлению. Он напомнил депутатам, что общая протяженность границы Татарстана составляет более 3 тыс. км, на которой «было обнаружено свыше 570 проблемных участков». «На сегодняшний день решены все спорные вопросы по прохождению границы республики. Также согласованы проекты местоположения границы Татарстана со всеми смежными субъектами»,— отчитался он.

По словам господина Аглиуллина, власти Татарстана уже заключили договоры с семью соседними регионами. Однако такое соглашение пока не подписано с Кировской областью. Впрочем, как указал министр, проект договора согласован и в ближайшее время будет направлен на проверку. Министр добавил, что накануне состоялось совещание с представителями этого региона. «Была установлена договоренность, что мы возвращаемся к той границе, которая изначально была»,— сказал он. Министр рассчитывает, что в итоге договор с Кировской областью Татарстан подпишет во втором квартале этого года.

Решить территориальные споры с соседями Татарстан пытался еще в 2000-х годах. Тогда бывший министр юстиции республики Мидхат Курманов утверждал, что Татарстан занял 2,8 тыс. га земли других субъектов, а они — 3,8 тыс. га земли республики. Депутаты Госсовета указывали, что город Агрыз «залез» на территорию Удмуртской Республики. В Самарской области заявляли, что Татарстан претендует на территории Шенталинского и Челно-Вершинского районов.

В 2019 году начались работы по уточнению границ и решению спорных вопросов. Первое соглашение было подписано в 2021 году с Оренбургской областью. В 2022 году такие договоры подписали еще с шестью субъектами. Власти Татарстана сообщали, что, например, на границе с Башкирией было 66 проблемных участков, а также около 200 га спорных территорий и 350 га неучтенных земель. Также Татарстан смог разрешить споры по 120 участкам с Чувашией. В июле прошлого года Фаниль Аглиуллин отчитывался, что в результате подписанных соглашений площадь Татарстана увеличилась на 139 га. На тот момент договор не был подписан также с Удмуртией (вопрос по смежным лесным участкам был решен к концу прошлого года).

В результате границы с Оренбургской областью, Башкирией и Марий Эл уже поставлены на учет в единый государственный реестр недвижимости. Землеустроительные дела по границе с Самарской и Ульяновской областями получили положительное заключение Росреестра и направлены в филиал Роскадастра для внесения в ЕГРН. Материалы по границам с Чувашией и Удмуртией находятся на экспертизе.

Предметом спора с Кировской областью был участок на границе с Кукморским районом Татарстана общей площадью примерно 60 га. Здесь расположен горнолыжный комплекс «Медная гора» и кукморская горнолыжная детско-юношеская спортивная школа. Фаниль Аглиуллин сообщал, что «там в основном занимаются дети из Татарстана». «Если горнолыжная база останется на территории Кировской области, то, собственно, (встает.— „Ъ“) вопрос удаленности населенных пунктов: к Кировской области не так близко, как к Кукмору»,— говорил он. Министр подчеркивал, что вопрос в первую очередь связан с пожарной безопасностью, обеспечением медицинским обслуживанием и работой полиции на данных участках.

Владелицей горнолыжного комплекса «Медная гора» является главный тренер сборной Татарстана по горнолыжному спорту Диляра Ибятова. Известно, что в 80-х здесь занимался спортом Рустам Минниханов.

Осенью 2022 года была создана межрегиональная рабочая группа по разрешению территориального спора. Однако в итоге, как сообщил в начале 2023 года спикер Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин, Кировская область оставила за собой право собственности на этот участок. Спикер уточнил, что глава Татарстана Рустам Минниханов лично встречался с губернатором Кировской области Александром Соколовым. «Было достигнуто решение о передаче земельного участка в аренду на 49 лет»,— говорил господин Мухаметшин, отмечая, что арендатором станет предприниматель из Татарстана.

Вчера Фаниль Аглиуллин подтвердил депутатам, что власти Кировской области «передают нам этот массив на 49 лет», а «граница пройдет так, как она раньше проходила». «Нам не получилось отвоевать… забрать 60 га и разменяться с ними так, чтобы горнолыжный комплекс был именно в границах республики на нашей территории»,— объяснился министр.

Глава комитета Госсовета Альберт Хабибуллин («Единая Россия») предположил, что в Кировской области «видят перспективу» в этом участке. «Кировчане свой бизнес (хотят.— „Ъ“) может, киоски поставить там»,— сказал он. Вместе с тем он выразил удовлетворение, что наконец удалось разрешить споры со всеми соседними регионами. «С 2006 года мы воевали…»,— поддержала его бывший вице-спикер Госсовета Римма Ратникова. Господин Хабибуллин резюмировал, что в итоге разрешены были споры по 3,4 тыс. кв. км. Информацию министра земельных и имущественных отношений члены комитета приняли к сведению.

Кирилл Антонов