Должник как часть бизнеса

В Ростовской области завершается банкротство предприятий птицеводческого холдинга «Белая птица», активы которого располагались в Белгородской, Курской и Ростовской областях. Основные курские мощности приобрела группа «Черкизово», на белгородских предприятиях идет сложная процедура замещения активов, а в Ростовской области она фактически завершилась. Как в ходе многочисленных банкротств удалось сохранить единый бизнес «Белой птицы» в Ростовской области и привлечь к нему нового инвестора — группу агропредприятий «Ресурс», рассказал конкурсный управляющий одного из ростовских предприятий, руководитель московского областного филиала СРО «Авангард» Антон Сычев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба

Рассмотрение в рамках банкротной процедуры не отдельно взятого должника, а единого бизнеса — важная составляющая трансформации института банкротства от ликвидационной к реабилитационной модели. Такая модель в 2022 году была реализована в отношении ростовских активов «Белой птицы».

С участием арбитражных управляющих, налогового органа и мажоритарных кредиторов была проведена медиация на базе Площадки реструктуризации долга (пилотный проект, инициированный ФНС совместно с деловыми общественными объединениями). Кейс был рассмотрен по просьбе конкурсного управляющего ООО «Белая птица – Ростов» Алексея Антонова для урегулирования текущей задолженности перед бюджетом и сохранения целостности птицеводческого предприятия. Управляющий пришел к выводу, что наилучших результатов можно достичь, если сохранить весь бизнес целиком с его производственными, технологическими, управленческими и другими связями — то есть найти ему нового собственника.

Имущество было рассредоточено среди нескольких компаний. Дискуссии о судьбе предприятий проводились в том числе на площадке СРО «Авангард»: в них участвовали конкурсные управляющие всех компаний ростовского сегмента «Белой птицы», основные кредиторы, представители ФНС и ее ростовского управления, потенциальные инвесторы и другие заинтересованные лица. Фактически речь идет о нетипичной процедуре урегулирования, которая не предусмотрена ни законом о банкротстве, ни многочисленной судебной практикой. Но в этой ситуации она оказалась оптимальной.

В процедурах банкротства ООО «Белая птица – Ростов», ООО «Бройлер Дон», ООО «Агрофирма “Приазовская”» было проведено замещение активов. Акции образованных в результате этого компаний реализованы структурам ГАП «Ресурс» по цене около 2,8 млрд руб. На большей части активов уже запущена производственная деятельность, восстановлено более 500 рабочих мест на производственных площадках почти во всех районах Ростовской области. В бюджет РФ уплачено около 700 млн руб. налогов. Не произошло разделения агрохолдинга, длительное время развивавшегося и расширявшегося.

Несовершенство современного законодательства о банкротстве и практики заключается в отсутствии широкого и гибкого инструментария для реализации реабилитационных мероприятий. Это приводит к формализованным сценариям.

Так, у «Белой птицы» в каждом из трех регионов был реализован полный цикл производства — от племенного завода до упаковки готовой продукции. Каждый региональный сегмент состоял из ряда компаний, между которыми были распределены бизнес-процессы и активы. У банков есть отлаженный механизм взаимодействия с группами компаний — фактически кредитуется не отдельная компания, а бизнес целиком. В случае дефолта одной компании, как правило, запускается процедура цепного банкротства остальных. Так случилось и в отношении «Белой птицы». Но с точки зрения существующего правового регулирования процедур банкротства это выглядит не как банкротство бизнеса, а как ряд процедур банкротства разных компаний, в каждой из которых — отдельные кредиторы, разные арбитражные управляющие и судьи.

По общим правилам каждый управляющий в своей процедуре провел бы оценку активов и начал их продавать. И вряд ли бы в этом случае на все производство пришел инвестор: у него нет гарантий того, что он сможет собрать предприятие воедино. Арбитражный управляющий, в свою очередь, вряд ли бы смог убедить кредиторов подождать, пока банки как мажоритарные кредиторы ведут переговоры с потенциальными инвесторами. Поэтому управляющим приходится брать ситуацию в свои руки. В случае «Белой птицы» удалось добиться хорошего итога.

Это было бы невозможно и без одобрения ФНС. Служба как системный и профессиональный кредитор с присутствием почти во всех процедурах банкротства внимательно следит за тем, чтобы арбитражные управляющие не затягивали процедуру. Поэтому пришлось формировать аргументы в поддержку предлагаемой модели. Основной аргумент — при реабилитационном сценарии государство получит существенно больше. Так в итоге и вышло.

Безусловно, требуется дальнейшее реформирование законодательства о банкротстве, чтобы расширять возможности для реабилитационных процедур. Возможно, необходимо даже выделение отдельной отрасли — антикризисного управления. В ее рамках могли бы быть урегулированы особенности проведения антикризисных мероприятий в отношении предприятий, имеющих потенциал к восстановлению, в том числе особенности их осуществления в группах компаний.