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Коммерсантъ FM
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Мал тендер, да дорог

Мониторинг госзакупок

Данные об объемах закупок государства и госкомпаний за 2022 год свидетельствуют о нарастании негативных тенденций в госзаказе. Аналитики «Контур.Торгов» после обработки данных ЕИС в сфере закупок подсчитали, что общий их объем по 44-ФЗ в стоимостном выражении вырос с 12,4 трлн до 12,9 трлн руб. (на 4,2%), количество сократилось с 3,7 млн до 3,5 млн (на 6,3%), а средняя цена выросла до 3,3 млн руб., то есть сразу на 16%.

Результаты могут свидетельствовать о том, что заказчики при ограниченном бюджете вынуждены были отказываться от части закупок из-за удорожания самых необходимых. Рост же стоимости одной закупки можно объяснить в том числе снижением уровня конкуренции в госзаказе: с одной стороны, государство расширило практику неконкурентных закупок у единственных поставщиков, с другой — сами поставщики покидали рынок из-за рисков срыва контрактов и ужесточения санкций. Кроме того, поставщики не успевают адаптироваться к многочисленным изменениям в закупочном законодательстве, отмечают аналитики «Контур.Торгов». В итоге количество поставщиков, заключивших госконтракты, сократилось на 35%, а несостоявшихся закупок — выросло на 9% (с 325 тыс. до 355 тыс.).

Закупки госкомпаний в меньшей степени поддаются анализу, поскольку с весны часть заказчиков могут не публиковать данные о закупках из-за риска вторичных санкций — в «невидимый» контур могло попасть до половины всех закупок госАО (см. “Ъ” от 3 августа 2022 года), однако в реальности оценить их объем невозможно. Пока можно только констатировать, что в «открытой» части количество закупок госАО сократилось с 1,97 млн до 1,73 млн (на 12%), хотя заказчики предпочитали дробить их для защиты поставщиков, которые отказываются от участия в крупных закупках из-за санкционных рисков и длительных сроков исполнения (цены на товары, работы и услуги постоянно меняются). Средняя цена закупки уменьшилась с 8,5 млн до 7,4 млн руб. Объем открытой части закупок госкомпаний провалился до 14,5 трлн руб. (22,9 трлн руб. годом ранее), но видимые в них тренды могут и не распространяться на «тайный» заказ госкомпаний и его ценовую политику: даже Минфин вернет себе право знать о происходящем там только с апреля 2023 года и, вероятнее всего, закроет даже макроданные о таких закупках, так же как ранее внешнеторговую статистику.

Диана Галиева

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