Финансовый год начался непросто

С введением единого налогового счета и единого налогового платежа казначейство списало 475 млн руб. из доходов Нижнего Новгорода и 7,1 млрд руб. — из бюджета Нижегородской области. Собственные налоговые доходы города за два месяца 2023 года были исполнены наполовину от плановых показателей. Для покрытия дефицита администрации Нижнего Новгорода пришлось использовать непотраченные авансы, выданные на строительство новых станций метрополитена и благоустройство Почаинского оврага. Депутаты городской думы обеспокоены ситуацией и рекомендовали усилить работу по взысканию задолженности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Мочалкин управляет бюджетом в условиях налоговых списаний

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Юрий Мочалкин управляет бюджетом в условиях налоговых списаний

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

По итогам января и февраля доходы бюджета Нижнего Новгорода исполнены на 6,6% от годового плана (в денежном выражении 3,4 млрд руб.) вместо 12% по плану, рассказал директор городского департамента финансов Юрий Мочалкин. Превышен план по неналоговым доходам: за счет оказания платных услуг, продажи и аренды имущества, сбора штрафов в городской бюджет поступил 731 млн руб. вместо прогнозных 410 млн руб. Однако показатели по собственным налоговым доходам города за два месяца оказались почти вдвое ниже. Вместо запланированных 700 млн руб. в бюджет собрали 359 млн руб., недополучив средства по НДФЛ и налогу на совокупные доходы.

Особую озабоченность в администрации вызвало февральское списание казначейством 475 млн руб. переплаты с бюджетных счетов Нижнего Новгорода в рамках введения единого налогового счета (ЕНС) и единого налогового платежа (ЕНП).

«Средства были сняты со счетов всех муниципалитетов страны в разных суммах. Повсеместно система ЕНС и ЕНП начала работать с 1 января и до конца в настоящий момент еще не отлажена», — уточнил Юрий Мочалкин.

Расходы бюджета Нижнего Новгорода за два месяца были планово исполнены на 6,9 млрд руб.: финансировались необходимые социальные расходы, закупка вагонов метро, ЖКХ и содержание дорог. Бюджетный дефицит на 1 марта составил 3,5 млрд руб. Для его погашения, в частности, были привлечены временно свободные средства бюджетных и автономных учреждений. Чтобы сократить кассовый разрыв, департамент финансов использовал средства из непотраченных авансов на строительство новых станций метрополитена и благоустройство Почаинского оврага. «Однако надо понимать, что при первой же потребности мы будем обязаны эти деньги вернуть», — подчеркнул господин Мочалкин.

Аналогичная ситуация со списанием переплаты по налогам возникла и в бюджете Нижегородской области и местных бюджетах муниципалитетов. Как сообщили в региональном минфине, в январе и феврале федеральным казначейством с единого счета областного бюджета было списано 7,1 млрд руб., и власти обратились за разъяснениями в налоговую службу.

Тем муниципалитетам, у которых возникли серьезные сложности с исполнением социальных расходов, по заявкам перечислялась опережающая субсидия из облбюджета.

«По информации из регионального УФНС, до конца первого квартала ситуация с поступлениями налоговых и неналоговых доходов в бюджеты будет стабилизирована», — сообщили в минфине.

За счет нецелевых остатков, сложившихся по состоянию на 1 января 2023 года, в течение двух первых месяцев удалось избежать кассового разрыва. Поэтому обращаться в казначейство за получением бюджетного кредита в минфине не планируют. Однако, как сыронизировал один из собеседников «Ъ-Приволжье» в кремле, налоговая реформа скорее затевалась для того, чтобы забрать из регионов в центр свободные остатки.

Председатель комиссии гордумы Марк Фельдман назвал картину с налоговыми поступлениями «не очень радостной». Он заметил, что на покрытие разрыва первых двух месяцев частично хватило бюджетных остатков 2022 года, но прогнозировать дальнейшие поступления сейчас сложно: с апреля по июнь с запланированными налоговыми доходами могут возникнуть сложности.

В мэрии рассчитывают справиться с возможным недобором за счет привлечения свободных средств бюджетных учреждений и организаций — участников казначейского сопровождения.

Пока ситуация не выглядит критичной, полагает спикер думы Олег Лавричев, рассчитывающий на дополнительные поступления от предприятий, являющихся крупными налогоплательщиками.

Чтобы в будущем покрыть дефицит бюджета, в крайнем случае не исключен и возврат к практике заимствований у коммерческих банков. Сейчас в структуре муниципального долга, который на 1 марта составил 13,1 млрд руб., лишь бюджетные кредиты из областного минфина под 0,1% годовых. По словам Юрия Мочалкина, управление федерального казначейства разрешило городу привлечь еще 2 млрд руб.

Марк Фельдман предложил департаменту активнее брать короткие бюджетные кредиты и форсировать работу с должниками, чтобы пополнить муниципальную казну.

Роман Рыскаль