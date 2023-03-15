Курс доллара. Прогноз на 16–17 марта

Полина Хвойницкая,

руководитель инвестиционной стратегии и аналитики Локальные валюты, а также рынки акций находятся под давлением До конца этой недели мы ожидаем торги в диапазоне 75−77 руб./$. Уровень риска на рынке вырос на фоне проблем в ряде американских и европейских банков. Инвесторы продолжают перекладываться в ценные металлы и гособлигации, а также в доллар. Локальные валюты, а также рынки акций находятся под давлением. Для российской валюты дополнительное давление формируется от снижающихся нефтяных котировок. Нефть торгуется уже ниже $75 за баррель, вернувшись к уровням конца 2021 года. При появлении негативного триггера в виде геополитических новостей курс может вплотную приблизиться к верхней границе прогнозируемого нами диапазона в 77 руб./$. Мы, в свою очередь, ожидаем решения Банка России по ключевой ставке, которое состоится в эту пятницу.

Егор Жильников,

главный аналитик Доллар на глобальных рынках локально стабилизировался Пара доллар-рубль не смогла развить снижение понедельника, вернувшись к отметке 76 руб./$. Торговая активность долларом с расчетами «завтра» после всплеска 13 марта вернулась к своим средненедельным значениям, при этом доллар постепенно восстановил позиции. Мы полагаем, что динамика была вызвана ослаблением цен на нефть на фоне вышедших в рамках ожиданий данных по инфляции США. Доллар на глобальных рынках локально стабилизировался — риск повышения ключевой ставки ФРС в марте остается весомым. Пара доллар-рубль до конца недели продолжит проторговывать диапазон 75–77 руб./$, преимущественно отыгрывая волатильность глобальных финансовых рынков.

Владимир Евстифеев,

начальник аналитического управления До начала налогового периода марта маловероятно, что рубль начнет укрепляться Рубль сдает позиции на фоне глобального восстановления доллара. Банковский кризис перебрасывается в Европу, что оказывает давление на единую валюту. Тем временем мировые цены на нефть продолжают падать, отражая опасения развития финансового кризиса в основных западных экономиках. На этом фоне предстоящие заседания ЕЦБ и ФРС, на которых регуляторы, вероятно, продолжат ужесточать денежно-кредитную политику и снижать тем самым перспективы роста мирового спроса на энергоносители. На предстоящем заседании ЦБ РФ вероятно сохранение жесткой риторики, что выглядит, скорее, нейтрально для российской валюты. До начала налогового периода марта маловероятно, что рубль начнет укрепляться, поскольку фундаментальных факторов, способствующим этому, не наблюдается.

Денис Буйволов,

аналитик Приближается налоговый период, перед которым экспортеры начинают продавать инвалюту Наш прогноз по курсу рубля к доллару до конца текущей недели сохраняется на уровне 75–77. В ФРС приняли срочные меры, чтобы коллапс Silicon Valley Bank, Signature Bank не перерос в полноценный банковский кризис. Однако негативный сентимент в отношении кредитных организаций перешагнул границы Штатов — акции швейцарского Credit Suisse упали более чем на 20%. На фоне бегства от риска продолжила дешеветь нефть, баррель Brent отступил к $75 за баррель. При этом в ЕС рассматривают возможность понизить потолок цен на российскую нефть на $5, до $55 за баррель. Вместе с тем приближается налоговый период, перед которым экспортеры начинают продавать инвалюту. Это должно сдерживать ослабление рубля, тем более что объем налоговых выплат в бюджет и внебюджетные фонды в марте ожидается примерно на 70% выше, чем в феврале.