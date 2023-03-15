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Коммерсантъ FM
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Суд отказал православному активисту во взыскании с Киркорова 1 рубля за его номер с крестом

Таганский районный суд Москвы отказал православному активисту Михаилу Феодориди в иске р взыскании компенсацию морального вреда с певца Филиппа Кирокорова. Активист хотел добиться от исполнителя компенсации в размере 1 руб. за использование креста в качестве сценического объекта.

Филипп Киркоров во время выступления на концерте в Кремле

Филипп Киркоров во время выступления на концерте в Кремле

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Филипп Киркоров во время выступления на концерте в Кремле

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

«Таганский районный суд города Москвы вынес решение об отказе в исковых требованиях к Киркорову Филиппу Бедросовичу о взыскании одного рубля в качестве компенсации причиненного морального вреда, судом также был принят отказ истца от иска в части взыскания 999 999 руб.»,— говорится в Telegram-канале московских судов общей юрисдикции.

Изначально истец хотел взыскать с Филиппа Киркорова 1 млн руб., но впоследствии отказался от большей части исковых требований.

Поводом для иска стал оскорбивший православного активиста номер «Мария Магдалена», который певец исполнил в прошлом году на концерте в честь своего 55-летия в Кремлевском дворце. Во время выступления на сцене появился огромный светящийся крест с «распятой» внутри актрисой. Киркоров, исполняя песню, взбирался по инсталляции.

Александр Кислов

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