Wildberries опровергла информацию о забастовке пунктов выдачи заказов в Татарстане

В пресс-службе Wildberries «Ъ-Казань» заверили, что в Татарстане «пункты выдачи заказов продолжают работать в обычном режиме».

«Информация о "забастовке" не соответствует действительности. Заказы можно получать без ограничений»,— подчеркнули в компании.

Накануне, 14 марта, в Москве возле главного офиса компании собрались владельцы пунктов выдачи заказов (ПВЗ). Как сообщал РБК, предприниматели намеревались потребовать от Wildberries «справедливых условий» сотрудничества, в том числе пересмотра системы штрафов и оплаты. В некоторых регионах из-за недовольства штрафной системой ПВЗ приостановили работу и намеревались провести массовую забастовку 15 марта.

Генпрокуратура заявила об организации проверки по «размещенным в СМИ сведениям о нарушении трудовых прав работников интернет-магазина Wildberries».

В Wildberries ранее говорили, что «усиление мер безопасности» (по всей видимости, речь идет о штрафной системе, на которую пожаловались представители ПВЗ) вызвано попытками некоторых покупателей и менеджеров подменять товары дешевыми аналогами или товарами без маркировки. «Мы находимся с нашими партнерами на связи — последняя онлайн-встреча закончилась буквально несколько часов назад. В то же время с "партнерами", которые выбирают нецивилизованные формы диалога, угрожают представителям компании и предпринимают попытки сорвать работу офиса, сотрудничество будет приостановлено в целях безопасности»,— предупреждали в пресс-службе.

Полина Петрова, "Ъ-Казань"