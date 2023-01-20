Перечисления ФТС в бюджет сократились на 13,4% в 2022 году

Федеральная таможенная служба (ФТС) России за 2022 год перечислила в федеральный бюджет 6,2 трлн руб. Это на 13,4% меньше, чем в 2021 году, когда от ФТС в бюджет поступило 7 трлн 156 млрд руб.

Из сообщения пресс-службы следует, что большую часть средств, поступивших в бюджет от ФТС, составили доходы при ввозе товаров — 3,3 трлн руб. Доходы бюджета за прошедший год, администрируемые ФТС России, при вывозе товаров составили 2,7 трлн руб., прочие доходы — 0,2 трлн руб.

Объем предоставленных льгот от таможенных послаблений по итогам 2022 года составил 1 трлн 12 млрд руб., из них: при ввозе товаров — 478 млрд руб., при вывозе — 534 млрд руб.

Также в ФТС сообщили, что в прошлом году служба зарегистрировала 3,9 млн деклараций на товары, из которых 1,34 млн на экспорт и 2,57 млн на импорт. За счет системы управлениями рисками доля таможенных досмотров составила 1,38% от общего количества зарегистрированных деклараций (0,34% — экспорт и 1,92% — импорт).

Как уточнял ранее первый замглавы ФТС Руслан Давыдов, в 2022 году российский импорт в физическом объеме сократился на 16%. По его словам, это произошло за счет снижения поставок.

Милена Костерева