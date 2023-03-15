Троллейбусы выбились из графика платежей

Государственная транспортная лизинговая компания взыскала с компании «Севэлектроавтотранс», осуществляющей троллейбусное сообщение в Севастополе, 390 млн руб. задолженности и неустоек. Долги транспортного предприятия возникли из-за несвоевременного погашения платежей за новые троллейбусы, приобретенные по госпрограмме в лизинг. В правительстве Севастополя сообщили, что проблемы с оплатой договоров возникли в связи «с ограниченным объемом собственных доходов городского бюджета» и финансовыми трудностями на «Севастопольском троллейбусе». Минтранс России обещает помочь в ближайшее время покрыть возникший дефицит средств за счет межбюджетных трансфертов на 1 млрд руб.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран До конца 2018 года планировалось полностью обновить парк троллейбусов в Севастополе, а до конца 2020 года — увеличить его на 41%

Фото: УП «Севэлектроавтотранс им. А. С. Круподерова» До конца 2018 года планировалось полностью обновить парк троллейбусов в Севастополе, а до конца 2020 года — увеличить его на 41%

Фото: УП «Севэлектроавтотранс им. А. С. Круподерова»

Арбитражный суд Севастополя удовлетворил иск АО «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) к севастопольскому ГУП «Севэлектроавтотранс им. А. С. Круподерова», занимающемуся регулярными троллейбусными перевозками в городе («Севастопольский троллейбус»), а также морскими перевозками. Истец взыскал с Севастопольского троллейбуса 344 млн руб. задолженности по лизинговым платежам за ранее поставленные троллейбусы, а также свыше 47 млн руб. неустойки.

Лизинговые контракты были заключены в рамках госпрограммы некоммерческого лизинга наземного и морского пассажирского транспорта на территориях Республики Крым и Севастополя, утвержденной Правительством РФ в 2014 году с общим объемом финансирования почти 11,5 млрд руб. Ее целью является обновление парка пассажирского транспорта в этих регионах и замещение пассажирской техники со сроком службы, превышающим 15 лет. Планировалось до конца 2018 года полностью обновить парк троллейбусов в Севастополе, а до конца 2020 года увеличить его еще на 41%.

В 2014 году парк троллейбусов Севастополя состоял из 148 машин с износом более 65%. Перевозки обеспечивал ГУП «Севэлектроавтотранс им. А. С. Круподерова». Потребность в обновлении парка троллейбусов на момент принятия программы составляла 93 единицы. Утвержденная правительством РФ госпрограмма предоставляла льготные условия для финансирования закупок пассажирской техники в лизинг через ГТЛК: семилетний срок под 7,9% без авансового платежа.

По данным сайта «Севэлектроавтотранса», на сегодня троллейбусный парк Севастополя составляет 316 машин. Всего, по данным городского правительства, с 2017 года город получил по данной программе 228 новых троллейбусов. Как следует из материалов судебного дела, ГТЛК приобрела машины в собственность и по договорам лизинга, заключенным в 2017-2020 годах, передала их севастопольскому предприятию во временное владение. «Севастопольский троллейбус», в свою очередь, обязался выплачивать ГТЛК лизинговые платежи по графику.

Однако с осени 2022 года по двум из 37 контрактов начались недоплаты. Тогда ГТЛК обратилась в суд с требованием взыскать 344 млн руб. по одному из них и 98,6 млн руб. по другому, а также неустойки за просросрочки платежей в размере около 47 млн руб. После начала судебных разбирательства «Севастопольский троллейбус» смог погасить задолженность по второму контракту, и ГТЛК отказался от требований на 98,6 млн руб. В оставшейся части с учетом согласия ответчика с долгом его требования были удовлетворены.

В правительстве Севастополя «Ъ-Кубань» пояснили, что проблемы с оплатой лизинговых контрактов возникли в связи с тем, что в бюджете города в 2022 году средства на эти цели не были предусмотрены «ввиду ограниченного объема собственных доходов». У транспортного предприятия также были финансовые проблемы: денег не хватало даже для своевременной оплаты ГСМ и электроэнергии. В этом году местные власти уже перечислили «Севастопольскому троллейбусу» 0,3 млрд руб. на оплату контрактов, дефицит бюджета транспортного предприятия на сегодня составляет 1 млрд руб.

«Минтранс России проводит совместную работу по выделению иного межбюджетного трансферта в размере 1 млрд руб. в целях погашения задолженности перед АО “ГТЛК”. После оплаты долга в полном объеме в апреле 2023 года появится высокая вероятность отзыва требований лизинговой компании»,— резюмировали в правительстве Севастополя.

Михаил Волкодав

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