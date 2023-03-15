«Это спорт — кому-то везет, кому-то нет»

Хоккейный клуб «Автомобилист» завершил сезон-2022/23. Половину регулярного чемпионата команда держалась на вершине Востока, но не смогла пройти дальше первого этапа плей-офф. В 1/8 финала Кубка Гагарина «Автомобилист» семь раз сразился с «Металлургом». Решающий матч в Екатеринбурге остался за гостями: магнитогорцы, проигрывая большую часть встречи, смогли наверстать отставание в два гола и забить замыкающую шайбу в овертайме. По мнению главного тренера «Автомобилиста», свердловчанам для победы и продолжения борьбы в плей-офф могло не хватить кубкового опыта, тактики или физподготовки.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Решающий седьмой матч в противостоянии «Автомобилиста» и «Металлурга» в рамках 1/8 финала Кубка Гагарина прошел в Екатеринбурге 15 марта. К этой встрече команды подошли со счетом в серии 3:3. «Автомобилист» одержал две победы на домашней арене 2 марта 4:2 и 10 марта 6:3, а также 8 марта на выезде 0:4. «Металлург» победил в Екатеринбурге 4 марта 2:3 (ОТ), в Магнитогорске 6 марта 2:1 (ОТ) и 12 марта 6:3.

Заключительный матч серии начался осторожно, но уже на шестой минуте «Металлург» смог открыть счет голом Никиты Коростелева. Во втором периоде «Автомобилист» благодаря удалениям гостей и хаотичности игры смог сравняться и выйти вперед шайбами Ника Эберта и Сергея Широкова. В начале третьего периода «Металлург» получил очередное удаление, пытался отразить атаки хозяев, но пропустил гол Алексея Макеева.

На исходе матча у «Металлурга» был дефицит в двух очках, но гости смогли перехватить игру в свои руки, за семь минут сравнять счет шайбами Дениса Зернова и Егора Яковлева и перевести встречу в овертайм.

Дополнительный и решающий период начался в выжидательной манере, но вскоре «Металлург» начал играть активнее, прижимая хозяев к их воротам. Победу «Автомобилисту» мог принести Алексей Василевский, но он бросил шайбу в перекладину. «Металлург» почти сразу провел ответную контратаку, и Николай Голдобин забил финальный гол.

«Седьмая игра для нас была с хорошим соперником. Парни вышли настроенными на борьбу. Хорошее движение было, хотя мы и пропустили первыми. Дальше — хорошие голы, контролировали игру. Ненужные удаления в третьем периоде, пропущенный второй гол, а потом и третий, когда шайба залетела рикошетом от двух коньков. При этом по движению и самоотдаче к ребятам нет претензий. В овертайме Магнитогорск добавил и выиграл. Это спорт — кому-то везет, кому-то не везет»,— прокомментировал ход встречи главный тренер ХК «Автомобилист» Николай Заварухин.

По его мнению, для победы и продолжения битвы за главный трофей КХЛ команде могло не хватить опыта.

«Сейчас тяжело что-то говорить. Нет эмоций, оставили их на льду. Разберем, чего больше не хватило — или опыта кубкового, или определенных моментов по тактике, по физическому состоянию команды. Я не скажу, что мы проигрывали, но серия была равная — кто-то должен был пойти дальше»,— отметил господин Заварухин.

В ходе регулярного чемпионата «Автомобилист» провел 68 матчей. Половину сезона команда уверенно держалась на первом месте в турнирной таблице Восточной конференции, лишь изредка уступая лидерство ближайшим соперникам, в том числе «Металлургу». После декабрьского перерыва в КХЛ свердловчане потерпели одно поражение за другим, в сумме проиграв 20 из 29 матчей. По итогу «регулярки» команда оказалась на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции.

Серия игр с «Металлургом» стала самой затяжной в истории встреч «Автомобилиста». Команда первый раз провела седьмой матч в плей-офф. В предыдущие сезоны клуб либо не вступал в борьбу за Кубок Гагарина (например, в сезоне-2021/22 завершил регулярный чемпионат на девятом месте при необходимых для выхода в плей-офф топ-8), либо завершал серию игр раньше (в сезоне-2020/21 в 1/8 финала Кубка Гагарина уступил «Авангарду» со счетом 4:1 в серии). Пока лучший результат «Автомобилист» показал в сезоне 18/19. Тогда команда всухую со счетом 4:0 обыграла «Трактор» в 1/8 финала плей-офф, вышла в 1/4 на уфимский «Салават Юлаев» и со счетом в серии 1:4 вылетела из битвы.

Катерина Якушева