Мэрии Нефтекамска не до развлечений

Администрации Нефтекамска не удалось доказать законность передачи в аренду предпринимателям Рафилу Мавлиеву и Вюсалу Искендерову земельных участков 5,3 га для размещения детского парка развлечений и кафе. 18 арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении жалобы на решение арбитражного суда Башкирии, который оставил в силе решение и предписание УФАС. В 2021 году антимонопольное ведомство обязало администрацию Нефтекамска вернуть в собственность земельные участки в Нефтекамске, усмотрев в действиях мэрии нарушение закона «О защите конкуренции». Эксперты считают, что оспорить судебное решение в кассации мало шансов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран УФАС и суды признали, что мэрия Нефтекамска незаконно передала в аренду участок для парка развлечений

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ УФАС и суды признали, что мэрия Нефтекамска незаконно передала в аренду участок для парка развлечений

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

18 арбитражный апелляционный суд оставил без удовлетворения жалобы администрации Нефтекамска, предпринимателей Рафила Мавлиева (отец сити-менеджера Уфы Ратмира Мавлиева) и Вюсала Искендерова на решение арбитражного суда Башкирии. В декабре прошлого года первая инстанция отказала в удовлетворении исковых требований муниципалитета о признании незаконными решения и предписания УФАС по Башкирии. Как писал «Ъ-Уфа», в ноябре 2021 года антимонопольное ведомство обязало администрацию Нефтекамска «совершить исчерпывающие действия», чтобы вернуть городу земельные участки, переданные предпринимателям для строительства парка развлечений и кафе.

Как указано в материалах дела, в апреле 2013 года земельный участок площадью 5,3 га на Парковой улице был передан в аренду сроком на три года предпринимателю Рафилу Мавлиеву — там он планировал разместить детский парк развлечений. В декабре того же года администрация Нефтекамска по просьбе господина Мавлиева, путем заключения дополнительных соглашений, разделила территорию на две части — 5 га для размещения детского парка и 0,3 га для строительства детского кафе, а месяц спустя продлила договор аренды до 2043 года.

В суде было установлено, что участок площадью 5 га сейчас находится в собственности Рафила Мавлиева. Там предприниматель построил детский парк развлечений с колесом обозрения, каруселями, культурно-досуговым центром «У фонтана» и так далее. Право аренды на участок площадью 0,3 га в октябре 2016 года Рафил Мавлиев передал предпринимателю Вюсалу Искендерову, а также продал ему построенное там нежилое здание. В июне 2017 года администрация изменила вид разрешенного пользования данного участка на «общественное питание», «развлечения» и заключила договор аренды с господином Искендеровым на 49 лет (до 2066 года).

Дело о нарушении администрацией Нефтекамска закона «О защите конкуренции» возбуждено региональным УФАС в августе 2021 года. По мнению антимонопольного ведомства, муниципалитет нарушил закон о защите конкуренции, поскольку спорные участки были предоставлены предпринимателям без торгов. В ноябре 2021 года комиссия выдала мэрии предписание в течение 30 дней вернуть в казну участки. Администрация с этим не согласилась и в декабре 2021 года обратилась в суд.

Отказывая в отмене решения и предписания УФАС, первая инстанция пришла к выводу о законности решения и отсутствии нарушения законных прав и интересов администрации. В апелляционной жалобе администрация Нефтекамска, Рафил Мавлиев и Вюсал Искендеров указали, что договоры аренды уже были исследованы антимонопольным ведомством в апреле 2015 года. Тогда комиссия пришла к выводу, что в действиях мэрии отсутствует нарушение антимонопольного законодательства, и было вынесено решение о прекращении рассмотрения дела.

По мнению суда, решение УФАС от 2015 года «не может иметь обязательный характер по отношению к обстоятельствам, установленным в ходе рассмотрения текущего дела», поскольку в нем нет аргументированных выводов об основаниях прекращения дела.

Рафил Мавлиев отдельно отметил, что участки сохранили «целевое назначение и разрешенное им пользование», исходные квадратные метры и имели одного владельца, что стало основанием продления срока аренды до 2043 года. Доводы господина Мавлиева о законности действий по отчуждению имущества и участка были отклонены судом апелляционной инстанции, поскольку продление договора аренды и изменение предмета договора, по мнению суда, изначально были незаконными.

В администрации Нефтекамска на запрос «Ъ-Уфа» не ответили.

Старший партнер юридической фирмы Intellect Роман Речкин отметил, что выявленное антимонопольным органом нарушение достаточно очевидно, поэтому «изменение судебных актов в кассационном порядке маловероятно». «Также необходимо отметить, что выкуп земельного участка Рафилом Мавлиевым сам по себе не означает невозможности исполнения предписания УФАС, в подобной ситуации отдельный иск о возврате этого имущества в государственную собственность вправе предъявить как министерство земельных и имущественных отношений Башкирии, так и прокуратура Башкирии», — отметил он.

Карина Мамаева