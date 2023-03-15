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Коммерсантъ FM
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В Санкт-Петербурге арт-группа «Явь» установила памятник белому пальто

В Санкт-Петербурге на набережной Фонтанки рядом с Александровской больницей появился памятник белому пальто, созданный питерской арт-группой «Явь». На стоявший там пустой постамент художники выставили манекен без головы, одетый в белое пальто с завязанными за спиной рукавами, как у смирительной рубашки. Сзади фигуры находится компьютерный монитор. По словам создателей, арт-объект «всем белопальтовым посвящается».

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Памятник белому пальто в Санкт-Петербурге

Памятник белому пальто в Санкт-Петербурге

Фото: страница арт-группы Явь в VK

Фото: страница арт-группы Явь в VK

Фото: страница арт-группы Явь в VK

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Памятник белому пальто в Санкт-Петербурге

Фото: страница арт-группы Явь в VK

Фото: страница арт-группы Явь в VK

Фото: страница арт-группы Явь в VK

«Надеть белое пальто — значит осуждать другого человека с позиции сверху, и при этом прямо или косвенно указывать, что сам носитель белого пальто ну совершенно не такой, никогда таким не был и не будет»,— прокомментировали свою акцию участники арт-группы в Instagram (принадлежит признанной в России экстремистской и запрещенной компании Meta).

Через несколько часов в посте появилось обновление, что работа уничтожена.

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